Milli Savunma Bakanı Akar, Hatay’da yaralı askerleri ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki hain saldırıda şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın Samandağ ilçesindeki baba ocağının ziyaretinin ardından Hatay Devlet Hastanesi'nde yatan yaralı askerleri ziyaret etti.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile sınır bölgesinde görev yapan birliklerdeki incelemelerinin ardından İdlib'deki hain saldırıda şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın Samandağ ilçesindeki baba ocağına gitti. Ziyaretin ardından Bakan Akar ve Komutanlar, Hatay Devlet Hastanesi'ne giderek yaralı askerlerimizi ziyaret etti. Sağlık durumlarına ilişkin yetkililerden bilgi alan, yaralı askerlerle yakından ilgilenen Bakan Akar, "Vatan, millet için yaptığınız kahramanlık, fedakârlıklar dillere destandır" diye konuştu.

Kaynak: İHA