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  3. Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Genelkurmay Başkanı’nı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Genelkurmay Başkanı’nı kabul etti

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'ya resmî ziyaret gerçekleştiren ve kendisini makamında ziyaret eden Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Genelkurmay Başkanı’nı kabul etti

Ganim'i kabul etti.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'ya resmî ziyaret gerçekleştiren ve kendisini makamında ziyaret eden Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Genelkurmay Başkanı’nı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Genelkurmay Başkanı’nı kabul etti

Kaynak: İHA

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