Milli Savunma Bakanı Akar: “Kıbrıs 82 milyonun milli davası”

Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Komutanlığında vatandaşlarla bayramlaşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kıbrıs 82 milyonun milli davası" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir dizi temaslarda bulunmak için geldiği KKTC'de halkla bayramlaştı. Bayramlaşmanın ardından konuşan Akar, "44-45 sene önce görev yaptığımız yerlerde tekrar sizlerle beraber olmak Kıbrıs'ımızın son derece geliştiğini son derece yeniliklerle dolu olduğunu görmek, bizleri son derece mutlu etti. Takriben 3-4 günden burada yaptığımız ziyaretlerde çok güzel şeyler dinledik de gördük. Bu nedenle, bugüne kadar yapılan faaliyetler sonucunda elde edilen başarılardan ne kadar gurur duysak ve gurur duysanız azdır" dedi.

Bayramların muhabbeti pekiştirmek için bir fırsat olduğuna değinen Bakan Akar, "Ve çok şükür bugün bayrama ulaştık, dostluk için kardeşlik için ve birlik beraberliğimizi tazelemek için birbirimize olan sevgimizi saygımızı bir kez daha yinelemek için daha da güçlü hale getirmek için bayramlar bildiğin gibi bir vesile. Ben de bu vesileyle şahsım ve Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları adına herkesin bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"1974 ruhu aynı ile vaki"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin vatanı korumak için birçok bölgede mücadele verdiğini söyleyen Milli Savunma Bakanı Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bildiğiniz gibi Doğu Anadolu'da Güneydoğu Anadolu'da Irak ve Suriye'nin kuzeyinde çeşitli operasyonlar yapmak suretiyle terörle mücadelenin devam ediyor. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirince kadar ve asil milletimizin terör belasından kurtulunca ya kadar bu mücadele aralıksız devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bizim Türkiye olarak bir tarafta 780 bin kilometre karelik vatan toprağı olarak diğer tarafta 462 bin kilometrelik mavi Vatan Ege Doğu Akdeniz ve Kıbrıs. Kıbrıs bizim milli davamız 82 milyonun milli davası bu konuda Kıbrıslı kardeşlerimizi rahatı huzuru güvenliği için siyasal eşitliği ve güvenliği için ne yapmak gerekiyorsa dün yaptık, bugün de aynı şekilde yapmaya hazırız, 1974 ruhu aynı ile vaki. Bugün de aynı duygu ve düşüncelerle Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz bundan kimsenin şüphesi olmasın. Türk Silahlı Kuvvetleri nasıl ki ana vatanda nasıl ki mavi vatanda ve bunların semalarında "ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışı içinde vatanın ve milletin muhafızlığını yapıyor ise aynı şekilde KKTC'nin ayrılmaz asil Türk milletinden ayrılmaz. Biz bunlara bir bütün halinde yaklaşıyoruz ve bir bütün halinde bu görevlerimizi kucaklıyoruz" şeklinde konuştu.

"Hainler temizlendikçe güçleniyoruz"

Son yıllarda orduda yapılan temizliğin, Türk askerinin caydırıcılığını artırdığını söyleyen Akar, "Bildiğiniz gibi 15 Temmuz'da hain bir darbe girişimi olduğu ve bunların bize verdikleri zararlar oldu. Ama şuna inanın herkes şunu bilsin, bu hainler İçimizden temizlenmedikçe biz zayıflamak değil bilakis güçleniyoruz. Etkinliğimiz daha caydırıcı caydırıcılığımız saygınlığımız her geçen gün artmakta, bununda somut kanıtları Türk Silahlı Kuvvetleri her zamankinden daha çok değişik cephelerde operasyonları başarı ile sürdürmesi diğer taraftan cumhuriyet tarihimizin sayılı hava deniz, Kara tatbikatları aksaksız eksiksiz yerine getirmeleri. Bu başarıdaki en büyük aslan payı şehitlerimize ve gazilerimize ait bu bayram gününde bu vesileyle şehitlerimizi ve ahirete intikal eden gazilerimiz de en içten duygularla saygı ile muhabbetle rahmetle minnetle şükranla anıyorum. Gazilerimize bizi bugünlere gelmemize büyük emek sarf eden şuanda aramızda bulunan yaşayan ister Türkiye'de ister İster Kıbrıs'ta büyük fedakârlıklar gösteren gazilerimize de yine şükranlarımızı sunuyorum. Diğer taraftan da şehit ailelerimiz var tabii unutmadık ve unutmayacağız. Onları her zaman baş tacı yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bu mücadele sırasında tabii ki şehitler verdik, fakat övüneceğimiz şey, şehit bunların kanları yerde kalmadı, şehitlerimizin tek damla kanı bırakılmadı. Bunun için yapılması gereken ne varsa TSK'nin kahraman evlatları, Mehmetçik, gereken her şey yaptı yapmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Akar, konuşmasının devamında şeyle konuştu:

"Biz burada en son terörist etkisiz hale getirinceye kadar bu mücadeleyi devam ettirmekte kararlıyız durmak beklemek vakit kaybetmek yok artan şiddet ve tempoda terörle mücadele devam ediyor ve inşallah en kısa zamanda en son terörist etkisiz hale getirinceye sürecek. Bununla beraber asıl milletimiz bu hain terör örgütünün de terör belasından kurtulacak TSK'nin bir taraftan Vatanına milletine bayrağına, Cumhuriyetine, sancağına bağlı "ölürsem şehit, kalırsam gazi" inancı ile tertemiz kalbi ile kendisini vatanına milletine adayan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları yetiştirmeye devam ederken diğer taraftan da yüzde 70'lere varan milli ve yerli savunma sanayinde Mehmetçiğin daha daha etkin caydırıcı saygın elimden gelen her türlü gayreti gösteriyor. Özetlemek gerekirse Türk Silahlı Kuvvetleri, Peygamber Ocağı olarak da bilinen Türk ordusu asıl milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri Atatürk'ün her zaman dediği aklın ve bilimin ışığında anayasa çerçevesinde yasalar doğrultusunda gece gündüz demeden milletinin emrinde görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Kaynak: İHA