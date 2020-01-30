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  3. Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Wolters’ı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Wolters’ı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters'ı kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Wolters’ı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters'ı kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters'ı kabul etti. Bakanlıkta gerçekleşen görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Wolters’ı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Wolters’ı kabul etti

Kaynak: İHA



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