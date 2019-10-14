Milli Savunma Bakanı Akar: "Tel Abyad ve Rasulayn kontrolümüz altında"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mehmetçiğin büyük bir başarısı ve kahramanlığıyla harekat devam ediyor. Tel Abyad ve Rasulayn kontrolümüz altında. Bölgenin kontrolü ile ilgili çalışmamız devam ediyor. Buradaki mücadelemiz sadece YPG ile değil DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile. Bizim için tek hedef teröristler. Bunun dışında hiçbir etnik ve dini grupla bu manada hiçbir işimiz söz konusu değil" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Akar görüşmenin ardından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulundu. Barış pınarı Harekatı'nın başarılı bir şekilde devam ettiğini Kaydeden Bakan Akar, "Ülkemizin hak ve menfaati üzerine bir karar verdik. Bu karar 9 Ekim'den buyana uygulanmaya başlandı. Mehmetçiğin büyük bir başarısı ve kahramanlığıyla harekat devam ediyor. Tel Abyad ve Rasulayn kontrolümüz altında. Bölgenin kontrolü ile ilgili çalışmamız devam ediyor. Buradaki mücadelemiz sadece YPG ile değil DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile. Bizim için tek hedef teröristler. Bunun dışında hiçbir etnik ve dini gurupla bu manada hiçbir işimiz söz konusu değil. Onların güvenliği bizim için önemlidir. Tel Abyad ve Rasulayn kontrol altına alındıktan sonra ülkemiz lehinde, silahlı kuvvetlerimiz lehinde, oradaki vatandaşlarımızın kardeşlerimizin yaptıkları açıklamalar ve gösteriler bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir" dedi.

"DEAŞ'lıların kaçırıldığını gördük, bunları da fotoğraf ve filmle tespit ettik"

YPG'liler tarafından kaçırılan DEAŞ'lılara ilişkin konuşan Akar, "Bu DEAŞ konusunda bildiğiniz gibi bir hapishane meselesi var. Hapishaneler için elimizden gelen gayreti göstermeye razıyız. Bölgemizde bir tek DEAŞ Hapishanesi vardı. Oraya gittiğimiz zaman YPG'liler tarafından buranın boşaltıldığını ve DEAŞ'lıların kaçırıldığını gördük. Bunları da fotoğraf ve filmle tespit ettik. Muhataplarımızla bunları görüşmeye devam ettik ve görüşmeye de devam edeceğiz. İnsani konulara hassasız. Herhangi bir şekilde masum birine zarar gelmemesi için hem planlamada hem uygulamada elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Bunun dışındaki haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor. Bu konuda TSK milli, manevi mesleki ilkelerine son derece bağlı. Elinden geldiğinde ahlaki değerler çerçevesinde mücadelesini sürdürüyor.Buradaki esas husus ülkemizin güneyinde Suriye'nin kuzeyinde herhangi bir terör koridoruna müsaade etmeyeceğimizdir. Esas olan budur, gayretimiz budur. Bu sadece ülkemizin, halkımızın güvenliği değil. Aynı zamanda Suriye'nin kuzeyinin güneyi bir bölge haline gelmesiyle, orada yaşamakta olan Suriyeli kardeşlerimizin, evlerine ve topraklarına güvenli bir şekilde dönmelerini sağlamakta bizim bir başka amacımızdır.Buradaki faaliyetlerin bu şekilde devamı ile inşallah burada güvenli bölge oluşacak, sonuçta burada sulh ve sükun gerçekleşecek bu harekat başarıyla gerçekleşecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA