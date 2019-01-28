Milli Savunma Bakanı Akar, Vali Çakacak’ı ziyaret etti Stratejik İş Birliği Anlaşmaları İmza Töreni'ne katılmak üzere kente gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Eskişehir Valiliğini ziyaret etti.

A+ A-