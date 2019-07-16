Millî Savunma Bakanı Akar'a, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hayat'tan ziyaret
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in resmî davetlisi olarak Ankara'da bulunan Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Zubair Mahmud Hayat, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti.
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in resmî davetlisi olarak Ankara'da bulunan Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Zubair Mahmud Hayat, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti. Görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yer aldı.
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DHA
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