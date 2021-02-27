Bakan Akar'dan Gara açıklaması: Özel kuvvetlerimiz kahramanca bir operasyon yapmıştır

Hürriyet Gazetesi yazarı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Kayseri'ye gerçekleştirdiği ziyaretten önce uçakta yaptığı görüşmeyi köşe yazısında kaleme aldı. Bakan Akar, Yunanistan'ın faaliyetleri, ABD'nin Dedeağaç'ta üs kurması, Kuzey Irak'taki Gara bölgesine gerçekleştirilen operasyon ve terör örgütü PKK ile mücadele konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Yunanistan'ın silahlanmasına ilişkin olarak Bakan Akar,“3-5 jet ve 3-5 savaş gemisi almakla bir yere varamazlar. Yunanistan’ın bu silahlanma çabası, Yunan halkının parasını çarçur etmekten öte gitmez. Ne akla, ne mantığa ne de matematiğe uyan bir durum değildir. Türkiye, NATO’nun değişmez müttefikidir.” değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE NATO'DAKİ GÖREVLERİNİ HAKKIYLA YERİNE GETİRECEKTİR"

"Yunanistan’ın ABD’ye üsler konusunda açık çekler vermesi Türkiye’nin stratejik müttefik olma ağırlığını azaltır mı?” diye soran Çekirge'ye yanıt veren Bakan Akar, bu durumun hiçbir etkisi olmayacağını ifade ederek, Türkiye'nin 69 yıldır NATO'nun önemli bir müttefiki olduğunu ifade etti. Bakan Akar, Türkiye'nin NATO’nun bütçesine en çok katkı veren ilk 8 ülke arasında yer aldığını anımsatarak,". Misyon ve harekât katılımında ise ilk beşinci sıradadır. NATO’nun yetenek havuzuna katkı olarak da ilk ikinci sıradadır. Böyle bir Türkiye’nin ağırlığının azalması söz konusu olabilir mi? Türkiye NATO’daki misyonu ve görevlerini sonuna kadar hakkıyla yerine getirecektir.” ifadelerini kullandı.

GARA'DA 16 VATAN EVLADININ ŞEHİT OLMASI

“Sayın Bakan, bu harekât ve şehitler üzerine çok söz söylendi. Bu konuda son söz olarak ne söylemek istersiniz?” sorusuna Bakan Akar,“ Orada özel kuvvetlerimiz kahramanca bir operasyon yapmıştır. Bu operasyon 16 şehit verdiğimiz mağaradan ibaret değildir. Tek tek birçok mağaralara girilmiştir. Şehitlerimizin olduğu mağaradaki alçak, vahşi, hain terörist, ateş açtıktan sonra hiçbir konuşma yapmadan, ‘Teslim ol’ çağrısına uymadan koşarak içeri gidip evlatlarımızı şehit etmiştir. Böylesine vahşi bir hareketi bütün dünya PKK’nın içyüzü olarak görmelidir.” cevabını verdi.

TERÖRLE MÜCADELEDE SON DURUM

Bakan Akar, terör örgütü PKK ile mücadelede son duruma ilişkin olarak bilgi veren Bakan Akar, 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı harekatıyla birlikte bütün teröristleri etkisiz hale getirdiklerini dile getirdi. Akar, "Şimdi Gara’dan Kandil’e, oradan teröristlerin olduğu neresi varsa tamamına müdahale ediyoruz. Bu konuda hiçbir tereddüt yok. Gara’da 53 terörist vardı, tamamı etkisiz hale getirildi. Çatışma yaşanan mağarada 6 terörist etkisiz hale getirildi, ikisi sağ ele geçirildi, geri kalanların tamamı diğer mağaralarda ve kaçtıkları yerde etkisiz hale getirildi." bilgisini verdi.

Akar," Şu anda bile kahramanlarımız teröristleri enselerinde. Kandil’dekiler dahil, iki gece üst üste aynı yerde uyumamaktadır.” dedi.

Teröristlerin sonlarını gördüklerini ifade eden Akar," Sonlarını görüyorlar. Onların içeride ve dışarıda destekçileri de bu gerçeği görmelidirler. Son terörist kalana kadar mücadeleye devam edeceğiz.” diyerek terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.



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