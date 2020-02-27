Milli Savunma Bakanı Akar'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlip'te hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Akar, bakanlığın Twitter adresinden, "Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır." başlığıyla, İstihkam Uzman Onbaşı Şükrü Elibol ve Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş'un fotoğraflarını paylaştı.

Bakan Akar, "Silah arkadaşlarımız 26 Şubat 2020 tarihinde İdlib bölgesinde düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.





Kaynak: AA