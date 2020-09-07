Milli Savunma Bakanı Akar'dan NATO ile Doğu Akdeniz görüşmesi

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile görüştü. Görüşmede, Doğu Akdeniz'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in davetlisi olarak Türkiye'de bulunan NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach'i bakanlıkta kabul etti. Genelkurmay Başkanı Güler'in de katıldığı görüşmede, Doğu Akdeniz'de son dönemde yaşanan gelişmeler, bu konuyla ilgili NATO Genel Sekreteri'nin girişimi ve diğer NATO konuları ile bölgesel konular ele alındı. Bakanlıktan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Görüşmede Akar tarafından; NATO Genel Sekreteri'nin diyalog çağrılarının olumlu karşılandığı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kıyısı olan tüm ülkelerin uluslararası hukuka uygun şekilde haklarını gözeten bir yaklaşımdan yana olduğu ifade edildi. Sorunların çözümü konusunda uluslararası hukuk, ikili anlaşmalar, diyalog ve iyi komşuluk ilişkilerine önem verdiği, diğer ülkelerin de konuya aklıselimle ve ittifak ruhuna uygun yaklaşmalarının gerekliliği, Türkiye'nin Kıbrıs dâhil Mavi Vatan'daki hak, alaka ve menfaatlerini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da korumakta kararlı, azimli ve buna muktedir olduğu, Türkiye'nin NATO'daki yükümlülüklerini bugüne kadar eksiksiz yerine getirdiği, bundan sonra da getirmeye devam edeceği ifade edildi."