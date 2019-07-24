Milli Savunma Bakanı Akar'dan sürpriz ziyaret
Hulusi Akar, 26 Temmuz Cuma günü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacak.
Akar'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapacağı ziyarette, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar ile görüşeceği belirtildi.
Bakan Akar'a ziyarette, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün eşlik edeceği açıklandı.
BOĞAZ ŞEHİTLİĞİ'Nİ VE KIBRIS BARIŞ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NI ZİYARET EDECEK
Akar'ın ziyaretlerinin ardından beraberindeki heyetle Boğaz Şehitliği'ne gideceği ve Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nı ziyaret edeceği öğrenildi.
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