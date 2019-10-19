Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü
Bakan Akar, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD'li mevkidaşı Esper gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim 2019 tarihinde üzerinde mutabakata varılan; Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik çalışmanın, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde, başarılı olmasının hedeflendiği vurgulandı.
19 Ekim 2019 Cumartesi 09:08
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