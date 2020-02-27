Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD’li mevkidaşı Mark Esper ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Bakanlık yaptığı açıklamada Bakan Akar ile ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Görüşmede İdlib sorunun çözümü başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.