Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Alman mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda ikili görüşmelerde bulundu. Bakan Akar, Alman mevkidaşı Kramp-Karrenbauer ile de bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'ın gerçekleştirdiği görüşmede, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Akar, daha sonra NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen harekat ve misyonlar konulu Kuzey Atlantik Konseyi oturumuna katıldı.

Bu arada, Akar salona girişinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile kısa süre sohbet etti.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan paylaşım