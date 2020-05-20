Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terörle mücadelemiz aralıksız sürüyor. 1 Ocak'tan bu yana 1411 terörist etkisiz hale getirildi" dedi. Bakan Akar, ayrıca 156 personelin koronavirüse yakalandığını açıkladı.
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20 Mayıs 2020 Çarşamba 17:47
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