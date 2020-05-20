Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terörle mücadelemiz aralıksız sürüyor. 1 Ocak'tan bu yana 1411 terörist etkisiz hale getirildi" dedi. Bakan Akar, ayrıca 156 personelin koronavirüse yakalandığını açıkladı.