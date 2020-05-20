  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terörle mücadelemiz aralıksız sürüyor. 1 Ocak'tan bu yana 1411 terörist etkisiz hale getirildi" dedi. Bakan Akar, ayrıca 156 personelin koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Fatih Erbakan'ın çocuk yaştaki evliliklerle ilgili sözlerine büyük tepki!Fatih Erbakan'ın çocuk yaştaki evliliklerle ilgili sözlerine büyük tepki!

Pendik’te engelli çocuklar sokağın keyfini çıkardı!Pendik’te engelli çocuklar sokağın keyfini çıkardı!

Sokağa çıkma yasağı bitince vatandaşlar yine AVM'lere akın etti!Sokağa çıkma yasağı bitince vatandaşlar yine AVM'lere akın etti!

Bakan Varank, Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'nu tanıttı!Bakan Varank, Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'nu tanıttı!

 

20 Mayıs 2020 Çarşamba 17:47

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu!
Güzel havayı gören vatandaşlar Taksim'e koştu!
Güzel havayı gören vatandaşlar Taksim'e koştu!
Sağlık Bakanı Koca'dan şaşırtan arama! Yanlışlıkla mahalle muhtarını aradı
Sağlık Bakanı Koca'dan şaşırtan arama! Yanlışlıkla mahalle muhtarını aradı
Fatih Erbakan'ın çocuk yaştaki evliliklerle ilgili sözlerine büyük tepki!
Fatih Erbakan'ın çocuk yaştaki evliliklerle ilgili sözlerine büyük tepki!
4 saatlik izni duyanlar çocuklar parklara koştu!
4 saatlik izni duyanlar çocuklar parklara koştu!
Pendik’te engelli çocuklar sokağın keyfini çıkardı!
Pendik’te engelli çocuklar sokağın keyfini çıkardı!
Muğla'da kaybolan dağcıyı arama çalışmaları 8'nci gününde de devam ediyor!
Muğla'da kaybolan dağcıyı arama çalışmaları 8'nci gününde de devam ediyor!
Sağlık çalışanının yüzüne tükürmüştü! O kadının COVİD-19 testi pozitif çıktı
Sağlık çalışanının yüzüne tükürmüştü! O kadının COVİD-19 testi pozitif çıktı
Doç. Dr. Velat Şen açıkladı: ''Koronavirüs çocuklarda daha ağır seyredebiliyor''
Doç. Dr. Velat Şen açıkladı: ''Koronavirüs çocuklarda daha ağır seyredebiliyor''
Sokağa çıkma yasağı bitince vatandaşlar yine AVM'lere akın etti!
Sokağa çıkma yasağı bitince vatandaşlar yine AVM'lere akın etti!