Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması
Bakan Akar, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Akar açıklamasında "Harekat alanı dışında herhangi bir operasyona ihtiyacımız yok" ifadelerini kullandı. Akar, açıklamasında F-35 konusuna da değindi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Reuters haber ajansına konuştu.
Bakan Akar, Suriye'deki son durumu değerlendirirken Türk-ABD ilişkilerini de değerlendirdi.
"TÜRKİYE, NATO'NUN MERKEZİDİR, BİR YERE GİTMEYECEK"
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya'nın gündeme getirdiği güvenli bölge teklifinin yarın dinleneceğini belirtti ve Türkiye'nin NATO'dan ayrılmayacağını "Türkiye NATO'nun merkezidir, bir yere gitmeyecek" sözleriyle açıkladı.
"F-35 ANLAŞMAZLIĞI AŞILACAK"
Milli Savunma Bakanı, Türkiye'nin Patriot füze sistemi satın alabileceğini ve ABD ile yaşanan F-35 anlaşmazlığının aşılacağını söyledi.
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