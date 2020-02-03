Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş İdlib açıklaması!

Bakan Akar, İdlib'deki saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, açıklamasında "(İdlib'deki saldırı) Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu" ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, "Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" dedi.

BAKAN AKAR, YARALANAN ASKERLERİ ZİYARET ETTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet komutanlarıyla, rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu yaralanan askerleri tedavi gördükleri Hatay Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.