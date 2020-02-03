Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İdlib açıklaması

TSK'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki faaliyetlerinin yönetildiği Harekat Merkezi’nde birlik komutanları ile bir araya gelen Bakan Akar, toplantıda konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İdlib'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

"RUSYA TARAFINDAKİ İLGİLİ PERSONELİMİZE BİLGİ VERİLDİ"

Bakan Akar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi.

Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.

"TSK, BU KONUDA ÜZERİNE DÜŞEN HER TÜRLÜ SORUMLULUĞU EKSİKSİZ YERİNE GETİRMEKTEDİR"

54 Rejim hedefi ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan aldığımız bilgiye göre şu ana kadar 76 Rejim mensubu asker etkisiz hale getirilmiştir.

Her türlü tedbir alınmıştır, alınmaktadır. TSK, bu konuda üzerine düşen her türlü sorumluluğu eksiksiz yerine getirmektedir."