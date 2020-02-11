Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İdlib açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Akar, İdlib'e ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Akar, İdlib ile ilgili yaptığı açıklamada Esed rejiminin İdlib'deki saldırılarını durdurması için NATO, Avrupa ve dünyanın ciddi ve somut destek sağlaması gerektiğini ifade etti.