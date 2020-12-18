Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 'Karadeniz' açıklaması!

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ve Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, 4'lü basın toplantısı düzenledi.

Milli Savunma Bakanı Akar, toplantıda yaptığı açıklamada "Karadeniz'deki istikrarın önemli olduğunu biliyoruz. Herhangi bir provokasyona, gerilime meydan vermemek için her türlü tedbiri alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Donbas bölgesindeki sorunun Ukrayna'nın sınır bütünlüğü çerçevesinde çözülmesini istiyoruz" dedi.