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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Libya'da kritik açıklamalar!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulunduğu Libya'da görevli Mehmetçik ile de bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Libya'da kritik açıklamalar!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile resmi ziyarette bulunduğu Libya'da görevli Mehmetçik ile de bir araya geldi.

Açıklamada bulunan Bakan Akar, "Katil Hafter ve destekçileri bilmelidirler ki, Türk unsurlarına herhangi bir saldırı girişiminde her yerde meşru hedef olarak görüleceklerdir" dedi

Akar, "Adada gerçek bir çözümün bulunabilmesi için Rumların şımarık ve inatçı tutumlarından vazgeçmeleri ve Türk varlığını kabul etmeleri lazım" ifadelerini kullandı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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