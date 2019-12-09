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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Rusya ile kritik 'Suriye' görüşmesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rus mevkidaşı Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; Barış Pınarı Harekât Bölgesinde gelinen son durum ile İdlip ve diğer bölgelerdeki savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Rusya ile kritik 'Suriye' görüşmesi

Bakan Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Rus mevkidaşı Şoygu görüşmede, Soçi Mutabakatı kapsamında Barış Pınarı Harekât Bölgesinde gelinen son durum ile  İdlip ve diğer bölgelerdeki  savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

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