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Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! İs.Uzman Çavuş Abdullah Bayram şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz atışı sonucunda İs.Uzman Çavuş Abdullah Bayram'ın olduğunu bilgisini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! İs.Uzman Çavuş Abdullah Bayram şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açmış olduğu ateş sonun 1 askerimizin şehit olduğu bilgisini paylşatı. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada; "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 28 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız İs.Uzman Çavuş Abdullah Bayram şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu!

 

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