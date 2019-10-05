Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 17 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklama yaptı. Avaşin, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava destekli operasyonda 17 terörist etkisiz hale getirildiği açıklandı. Son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı 51'e yükseldi" denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Avaşin, Zap ve gara bölgelerine düzenlenen hava destekli operasyonda 17 terörist etkisiz hale getirildi. Son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı 51'e yükseldi" denildi.



