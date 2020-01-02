Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 2 askerimiz Haftanin'de şehit düştü
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2 kahraman askerimizin şehit düştüğü belirtildi.
MSB'den yapılan açıklamada 2 kahraman askerimizin şehit düştüğü belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
Pençe-3 Harekât Bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında, 02 Ocak 2019 tarihinde Irak kuzeyi Haftanin’de teröristlerle çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.
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