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  3. Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Batman'da İHA düştü

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Batman'da İHA düştü

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Batman'da eğitim ve  test uçuşu için havalanan bir İnsansız Hava Aracı'nın  sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğünü açıkladı.

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09 Mart 2020 Pazartesi 15:07

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