Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Batman'da İHA düştü

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Batman'da eğitim ve test uçuşu için havalanan bir İnsansız Hava Aracı'nın sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğünü açıkladı.