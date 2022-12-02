Milli Savunma Bakanlığı açıkladı, çeşitli kadrolara 555 personel alacak!

Milli Savunma Bakanlığı, çeşitli kadrolarda istihdam edilmek üzere 555 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

ÇEŞİTLİ MESLEKLERDE PERSONEL İSTİHDAM EDİLECEK

'Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesine Sözleşmeli Personel Temini Başvuru Duyurusu" yayımlandı. Buna göre Milli Savunma Bakanlığı tarafından çeşitli mühendislik branşları ile mimar, tabip, psikolog, grafiker, istatistikçi, tekniker, teknisyen, laborant, mütercim tercüman, müze görevlisi, restoratör, hemşire, kütüphaneci, destek personeli ve büro personeli kadrolarında istihdam edilmek üzere 319 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

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MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ' NE 236 PERSONEL ALINACAK

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Milli Savunma Üniversitesi'ne de personel alınacak. Büro personeli, grafiker, istatistikçi, kütüphaneci, mütercim tercüman, diyetisyen, psikolog, veteriner hekim, mühendis, tekniker, teknisyen ile hizmetli, garson, aşçı, berber, terzi/ütücü, şoför, kaloriferci ve boya/badana/sıva branşlarında destek personeli kadrolarında toplamda 236 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

BAŞVURU TARİHLERİ VE ADRESLERİ AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığının personel alımı için gerçekleştirilecek başvurular, 2-31 Aralık tarihleri arasında "http://personeltemin.msb.gov.tr" adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak. Başvuruyla ilgili detaylara http://personeltemin.msb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.