İstanbul28 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Haftanin’de icra edilen hava harekâtıyla 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak kuzeyi Haftanin'de düzenlenen hava harekatıyla 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

"TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Haftanin’de icra edilen hava harekâtıyla 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak." 

Bakanlığın paylaşımı:

Berkem Temizel
Gece Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT