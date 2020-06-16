Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Etkisiz hale getirildiler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Haftanin’de icra edilen hava harekâtıyla 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak kuzeyi Haftanin'de düzenlenen hava harekatıyla 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:
"TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Haftanin’de icra edilen hava harekâtıyla 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak."
Bakanlığın paylaşımı:
TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Haftanin’de icra edilen hava harekâtıyla 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak.#MSB #TSK pic.twitter.com/zQ0CKvfdKr— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 16, 2020
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