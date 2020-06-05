Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: İdlib’de 1 asker şehit oldu

İdlib'de zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucunda bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün İdlib’de zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucunda bir askerin şehit, iki askerin yaralandığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"İdlib'de 5 Haziran'da zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla derhal ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, ailesi TSK ile Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere de acil şifa dilekleri iletildi.