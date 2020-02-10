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  3. Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! İdlib'de 5 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! İdlib'de 5 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, rejimin topçu ateşi sonucunda İdlib'in kuzeyindeki saldırıda 5 asker şehit oldu, 5 asker ise yaralandı.

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10 Şubat 2020 Pazartesi 15:52

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