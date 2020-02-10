Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! İdlib'de 5 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, rejimin topçu ateşi sonucunda İdlib'in kuzeyindeki saldırıda 5 asker şehit oldu, 5 asker ise yaralandı.
Esenyurt'ta sevgiliye silahlı saldırı! Ambulans geldikten sonra kaçtı
İstanbul'da yasa dışı organ nakli operasyonu!
Ümraniye'de 400 bin TL'lik hırsızlık olayı! Araçtan inip yolu açtılar
Yediği pasta yüzünden az daha ölüyordu!
10 Şubat 2020 Pazartesi 15:52
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT