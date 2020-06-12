Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! İdlib'den acı haber

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İdlib bölgesinde 05 Haziran'da teröristler tarafından zırhlı ambulans aracına gerçekleştirilen saldırıda ağır yaralanan bir askerimizin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün şehit olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"İdlib bölgesinde 05 Haziran 2020 tarihinde, teröristlerce zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 12 Haziran 2020 tarihinde şehit olmuştur"

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

TERÖRİSTLER 5 HAZİRAN'DA ZIRHLI AMBULANS ARACINA SALDIRI DÜZENLEMİŞTİ

Milli Savunma Bakanlığı, 5 Haziran'da yaptığı açıklamada İdlib'de zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda bir askerin şehit, iki askerin de yaralandığını açıklamıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "İdlib'de 5 Haziran'da zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla derhal ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz." denilmişti Açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, ailesi TSK ile Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere de acil şifa dilekleri iletilmişti.