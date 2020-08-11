Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: İki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Paylaşımda Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017 tarihinde PKK terör örgütü mensuplarıyla girilen sıcak temas esnasında şehit olan Eren Bülbül'e de vurgu yapılarak "İyi ki varsın Eren. Seni ve tüm şehitlerimizi unutmadık! Türkiye Bayrağı" denildi.

"HİÇBİR ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI, KALMAYACAK"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak!

#İyikivarsınEren

Seni ve tüm şehitlerimizi unutmadık! Türkiye Bayrağı

Allah’tan rahmet diliyoruz."

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı: