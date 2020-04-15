Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Kuzey Irak'ta 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada 15 Nisan'da Irak'ın Kuzeyi Hakurk bölgesinde, bölücü terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen mayın/el yapımı patlayıcının infilak etmesi nedeniyle bir askerin şehit olduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Irak Kuzeyi Hakurk bölgesinde, 15 Nisan 2020 tarihinde, bölücü terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından daha önce yerleştirilen mayın/el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur"

Açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, ailesi ve TSK'ya başsağlığı dilekleri iletildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı: