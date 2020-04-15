Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Kuzey Irak'ta 1 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın Kuzeyi Hakurk bölgesinde, bölücü terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğu belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada 15 Nisan'da Irak'ın Kuzeyi Hakurk bölgesinde, bölücü terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen mayın/el yapımı patlayıcının infilak etmesi nedeniyle bir askerin şehit olduğu belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"Irak Kuzeyi Hakurk bölgesinde, 15 Nisan 2020 tarihinde, bölücü terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından daha önce yerleştirilen mayın/el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur"
Açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, ailesi ve TSK'ya başsağlığı dilekleri iletildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı:
April 15, 2020
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