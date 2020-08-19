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  3. Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! "Kuzey Irak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! "Kuzey Irak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Kuzey Irak'ta düzenlenen hava harekatıyla 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı açıklamada  "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" ifadelerine yer verildi.

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19 Ağustos 2020 Çarşamba 10:00
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