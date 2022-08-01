Milli Savunma Bakanlığı, anlaşma sonrası Ukrayna'dan ilk tahıl sevkiyatının bugün gerçekleştirileceğini açıkladı!

Rusya başlattığı savaşla Ukrayna'nın tahıl ihracatını bloke etmişti. Kısa süre önce bu konu üzerinde uzlaşma sağlanması için Rus ve Ukraynalı heyetler İstanbul'a gelmiş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bulunduğu toplantıda bir araya gelerek sevkiyatın yeniden gerçekleştirilmesi ve blokenin kalklması için anlaşma yapılmıştı.

"İLK GEMİ BUGÜN HAREKET EDECEK"

Milli Savunma Bakanlığı, uzun uğraşların sonunda kuru yük yüklü ilk geminin Odesa Limanı'ndan 08:30'da hareket edeceğini duyurdu. Razoni adındaki Mısır yüklü geminin Lübnan'a hareket edeceği duyurulan açıklamada, "22 Temmuz 2022’de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi' belgesi kapsamında sevkiyat yapacak bu ilk gemiyi takiben diğer gemilerin de belirlenen koridor ve usuller çerçevesinde intikalleri planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.