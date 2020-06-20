Milli Savunma Bakanlığı, Babalar Günü'ne özel klip paylaştı!
Milli Savunma Bakanlığı yarın gerçekleşecek olan Babalar Günü için sosyal medya hesabından içerisinde Türk askerlerinin de bulunduğu bir klip paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, 21 Haziran ''Babalar Günü'' nedeniyle sosyal medya hesabı twitter üzerinden bir klip paylaştı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bir klibe yer verildi. Klipte, görevde bulunan askerlerin 'Babalar Günü' mesajlarına yer verildi. Paylaşımda ise "Cesaretin, şefkatin, fedakarlığın ve kahramanlığın timsali başta şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babaların 'Babalar Günü' kutlu olsun" denildi.
Cesaretin, şefkatin, fedakarlığın ve kahramanlığın timsali başta şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babaların "Babalar Günü" kutlu olsun...#MSB #TSK #BabalarGünü pic.twitter.com/U8zsGi0Poq— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 20, 2020
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