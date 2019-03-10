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Milli Savunma Bakanlığı belirtti: O hedefler imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında bir açıklama yapıldı. Açıklamada terör örgütünün belirlenen hedeflerinin imha edildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı belirtti: O hedefler imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden bir açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi;

"Irak kuzeyi, Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

İşte Bakanlık tarafından paylaşılar Tweet:

Milli Savunma Bakanlığı belirtti: O hedefler imha edildi

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