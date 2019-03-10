Milli Savunma Bakanlığı belirtti: O hedefler imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında bir açıklama yapıldı. Açıklamada terör örgütünün belirlenen hedeflerinin imha edildiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden bir açıklama yaptı.
Açıklamada şunlar kaydedildi;
"Irak kuzeyi, Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
İşte Bakanlık tarafından paylaşılar Tweet:
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