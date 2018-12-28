Milli Savunma Bakanlığı: Bir haftada 27 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, son bir haftada yurt içinde ve dışında yürütülen operasyonlarda 27 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada 21-28 Aralık tarihlerinde, PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Diyarbakır, Bingöl ve Şırnak'ta yürütülen orta çaplı operasyonlara devam edildiği, yurt içinde ve dışında 27 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Operasyonlarda 2 adet piyade tüfeği, 1 adet havan, 1 adet av tüfeği, 1 adet AT-4 tanksavar füze, 324 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 75 adet av tüfeği fişeği, 4 adet muhtelif telsiz, 1 adet gece görüş gözlüğü, 3 adet el dürbünü ile el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 1 adet antipersonel mayını, 192 kilogram amonyum nitrat, 1 kilogram C-4 patlayıcı madde, 35 adet LPG tüp ve 4 adet el bombası ele geçiridiği 9 adet el yapımı patlayıcının imha edildiği kaydedildi. Ayrıca teröristler tarafından kullanılan 12 adet silah mevzii, sığınak ve deponun kullanılamaz hale getirildiği belirtildi. Operasyonlarda 1 güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirildi.

KAÇAKÇILIK VE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlarda 690 paket kaçak sigara, 43,5 kilogram uyuşturucu, 660 adet muhtelif silah ve 25 adet cep telefonu ele geçirildiği, sınır kontrolleri kapsamında etkin tedbirler alındığı ifade edildi.

SURİYE

Suriye'de yürütülen operasyonlara da değinilen açıklamada, Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmalarının sürdürüldüğü, PKK/KCK/PYD-YPG terörist unsurlarının Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildiği kaydedildi. İdlib bölgesinde çatışmaların sona erdirilerek huzur ve istikrar ortamının teminine yönelik faaliyetlerin, Astana'da garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürüldüğü de vurgulandı. TSK ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetlerinin sürdürüldüğü de belirtilerek, "TSK, insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli desteği sağlamakta ve Afrin ve Tellef bölgelerinde tesis ettiği sahra fırınları vasıtasıyla bölgenin ekmek ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmaktadır. Buna ilave olarak, Cenderis'te kurduğu Acil Yardım Hastanesi ile bölge halkına sağlık hizmeti de sunulmaktadır" denildi.

Açıklamada, "TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Münbiç'te şu ana kadar 6 "müşterek birleşik devriye" faaliyeti icra edilmiştir. Münbiç'teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesine yönelik faaliyetlere devam edilecektir. Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

DHA