Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Türk komandolarının NATO'nun talebi üzerine Kosova'ya gideceğini duyurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin seçkin birlikleri olan komandolar, NATO'nun talebi doğrultusunda Kosova'ya hareket ediyor. MSB, NATO'nun talebi üzerine NATO'nun Kosova'daki barış gücü misyonu çerçevesinde bir komando taburunun 4-5 Haziran'da Kosova'daki Sultan Murat Kışlası'na intikal edeceğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Türk komandolarının NATO'nun talebi üzerine Kosova'ya gideceğini duyurdu

Son günlerde Kosova'dan gelen haberler dünya basınında geniş yankı uyandırdı ve endişeyle takip edilmeye başlandı. Kosova'nın kuzeyinde, Arnavut belediye başkanlarının görevlerine başlamasına karşı çıkan Sırplar ile polis arasında yaşanan gerginlikler, dünyanın dikkatini çekti.

Olaylara dair ortaya çıkan görüntüler pek iç açıcı değildi. Çatışmalarda yaralanmalar meydana geldi ve bu yaralılar arasında 25'i NATO'nun Kosova Barış Gücü (KFOR) askeri olmak üzere toplam 75 kişi yer aldı. İtalya ve Macaristan'dan gelen askerlerin de aralarında bulunduğu bazı kişilerin durumunun ağır olduğu bildirildi. Yaşanan olaylarla ilgili olarak ise 5 kişi tutuklandı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Türk komandolarının NATO'nun talebi üzerine Kosova'ya gideceğini duyurdu

Sırbistan, gerginliklerin ardından bazı hamleler için harekete geçeceğini duyurdu. Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevicn, yaptığı açıklamada Kosova ile yaşanan gerginlikler nedeniyle ordunun her an çatışmaya girmeye hazır hale getirildiğini belirtti. Bu açıklama, bölgedeki gerilimin tehlikeli bir noktaya ulaştığına işaret etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaşanan gerginliklerin azaltılması konusunda taraflara çağrıda bulundu. Stoltenberg, Sırbistan ve Kosova'yı gerilimi azaltmak ve diyalog yoluyla sorunları çözmek için bir araya gelmeye çağırdı. NATO, bölgedeki istikrarın korunması ve çatışmaların önlenmesi konusunda kararlılığını vurgulamaktadır.

Dünya, Kosova'daki gerginlikleri yakından izlemekte ve taraflar arasındaki gerilimin daha da artmaması ve barışçıl bir çözüm bulunması için umutlu bekleyişini sürdürmektedir. Uluslararası toplum, Sırbistan ve Kosova arasında diyalog ve uzlaşıya dayalı bir çözümün bulunmasını ve bölgede istikrarın sağlanmasını arzulamaktadır.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Türk komandolarının NATO'nun talebi üzerine Kosova'ya gideceğini duyurdu

Milli Savunma Bakanlığından, Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının talebi üzerine bir komando taburunun görevlendirildiği, Mehmetçiğin 5 Haziran'a kadar Kosova'daki Sultan Murat Kışlası'na intikal etmesi için hazırlıklara başlandığı bildirildi.

Bakanlıktan, Kosova'da meydana gelen gelişmelere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin BM, NATO, AB ve AGİT görevleri ile ikili ilişkiler kapsamında bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürdüğü belirtildi.

4-5 Haziran'da Sultan Murat Kışlası'na İntikal Planlanıyor

Bu bağlamda Türkiye ile ortak tarihi ve kültürel değerlerin bulunduğu Balkanlar'daki gelişmelerin de yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye, son günlerde dost ve kardeş Kosova'nın kuzeyinde gerçekleşen, bölgesel güvenlik ve istikrara zarar veren olayların diyalog yoluyla çözümü için yapıcı bir tutum sergilemekte ve taraflara itidal çağrısında bulunmaktadır. Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı/Napoli (İtalya) tarafından yapılan talebe istinaden daha önce NATO Kosova Gücüne tahsisli olan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza (Lüleburgaz) bağlı bir komando taburu ihtiyat birliği olarak görevlendirilmiştir. Görevlendirilen birliğimizin 4-5 Haziran 2023'e kadar Kosova'da bulunan Sultan Murat Kışlası'na intikali için gerekli hazırlıklara başlanmıştır."

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