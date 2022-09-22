Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 14 PKK'lı etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı Suriye’nin kuzeyinde Zeytindalı bölgesinde 14 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği haberi verdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Suriye’nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız! Kahraman Mehmetçik Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgemize havan tacizinde bulunan 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.
Suriye’nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 22, 2022
Kahraman Mehmetçik Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgemize havan tacizinde bulunan 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/9pKwT1iU9C