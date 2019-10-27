Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen hava destekli operasyonda 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen hava destekli operasyonda 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
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