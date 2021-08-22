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  3. Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği MSB tarafından açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kahraman Mehmetçik, saldırı hazırlığındaki teröristleri silahlarıyla beraber hendeklere gömmeye devam ediyor.

Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist daha bölgedeki ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi."

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi!

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