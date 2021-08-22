Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi!
Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği MSB tarafından açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Kahraman Mehmetçik, saldırı hazırlığındaki teröristleri silahlarıyla beraber hendeklere gömmeye devam ediyor.
Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist daha bölgedeki ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi."