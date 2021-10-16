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  3. Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 3'ü FETÖ, 2'si kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 3'ü FETÖ, 2'si kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan 10 şahıstan 3'ünün FETÖ, 2’sinin Kırmızı Bülten ile aranan DEAŞ mensubu olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 3'ü FETÖ, 2'si kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı

Sınır hattında denetimlerinin artıran Mehmetçik yasa dışı geçişlerin önüne geçmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ, 2’sinin Kırmızı Bülten ile aranan DEAŞ mensubu olduğu belirlendi."

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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