Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 3'ü FETÖ, 2'si kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan 10 şahıstan 3'ünün FETÖ, 2’sinin Kırmızı Bülten ile aranan DEAŞ mensubu olduğunu duyurdu.
Sınır hattında denetimlerinin artıran Mehmetçik yasa dışı geçişlerin önüne geçmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ, 2’sinin Kırmızı Bülten ile aranan DEAŞ mensubu olduğu belirlendi."
Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ, 2’sinin Kırmızı Bülten ile aranan DEAŞ mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/jSOmOkkZXk— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 16, 2021