Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 4 askerimiz şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı 26 Kasım tarihinde toplam 4 askerin şehit olduğu bilgisin verdi.

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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 4 askerimiz şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından bu akşam peş peşe verilen acı haberlere bir yenisi daha eklendi. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde devam eden çatışmalarda 3 askerin şehit olduğu, harekat bölgesindeki 1 asker de görevi başındayken yıldırım düşmesi sonucu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

ŞEHİT P. SÖZ. ER EYYÜP UĞURLU VE ŞEHİT P. SÖZ. ER MEHMET DEMİR

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 26 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz atışı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 4 askerimiz şehit oldu!

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da açılan şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 4 askerimiz şehit oldu!

ŞEHİT P. SÖZ. ER HAKAN KÖROĞLU

Milli Savunma Bakanlığı "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 26 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er Hakan KÖROĞLU, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." şeklinde açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 4 askerimiz şehit oldu!

ŞEHİT P. UZMAN ÇAVUŞ MUSTAFA IŞIK

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 4 askerimiz şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 26 Kasım 2022 tarihinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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