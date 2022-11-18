Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı teröristlere karşı yapılan operasyonlara kararlı bir şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyonlarında PKK'lı teröristler etkisiz hale getiriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.



Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/XYzlo5UO7b — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 18, 2022

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.