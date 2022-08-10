Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit operasyonlarında 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Milli Savunma Bakanlığı o haberi resmi twitter hesabından paylaştı.

MÜCADELEYE DEVAM

Twitter'dan yapılan açıklamaya göre;

"Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek!" ifadelerine yer verildi.

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