Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Milli Savunma Bakanlığı o haberi resmi twitter hesabından paylaştı.
MÜCADELEYE DEVAM
Twitter'dan yapılan açıklamaya göre;
"Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek!" ifadelerine yer verildi.
Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 10, 2022
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek!#MSB pic.twitter.com/h64vy87iMk