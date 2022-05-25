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  3. Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi! "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir ediyor!"

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi! "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir ediyor!"

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. MSB, 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi! "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir ediyor!"

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütlerine darbe vurmaya devam ediyor. Son olarak Bakanlık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir ediyor!

"TERÖR İNLERİNİ YERLE BİR EDİYORUZ"

5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyuran Milli Savunma Bakanlığının, Twitter hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor, sürdürecek!"

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir ediyor!

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir ediyor!

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir ediyor!

 

 

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