Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi! "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir ediyor!"
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. MSB, 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütlerine darbe vurmaya devam ediyor. Son olarak Bakanlık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek açıklama yaptı.
"TERÖR İNLERİNİ YERLE BİR EDİYORUZ"
5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyuran Milli Savunma Bakanlığının, Twitter hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor, sürdürecek!"
Terörist neredeyse hedefimiz orası!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 25, 2022
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor, sürdürecek! #MSB pic.twitter.com/pw3Dcf6Kmt
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