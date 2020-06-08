Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı, İran Hudut hattında PKK terör örgütü mensubu 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı terörist, SİHA'larımızın da destek verdiği başarılı operasyonla etkisiz hale getirildi."

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SADIK AKMAZ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan flaş açıklamaya göre; Tunceli, Ovacık'ta etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin turuncu listede yer aolan "Doktor Deniz" kod adlı Sadık Akmaz olduğu tespit edildi.

Tunceli'de terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride bulunan "Doktor Deniz" kod adlı Sadık Akmaz, Tunceli'nin Ovacık kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirildi.

Sadık Akmaz'ın 2016 'da Jandarma Uzman Çavuş Murat Durmaz’ın ve 2019'da Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel’in şehit edildiği saldırının faillerinden biri olduğu belirlendi.