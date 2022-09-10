Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirild!i

Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yapmış olduğu açıklamada “Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız.” ifadelerini kullandı.



