Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirild!i

Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yapmış olduğu açıklamada “Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız.” ifadelerini kullandı.
Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 10, 2022
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız.#MSB pic.twitter.com/eRU31yAgVc