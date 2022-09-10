Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirild!i

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde yürütülmekte olan Pençe-Kilit Harekatı çerçevesince 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu!

İrem Yıldız
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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirild!i

Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yapmış olduğu açıklamada “Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız.” ifadelerini kullandı.


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