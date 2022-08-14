Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde devam eden operasyonlar sonrası PKK terör örgütüne mensup 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık haberi, sosyal medya hesabından yayınladığı tweet ile duyurdu.

"MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabında yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek!" ifadelerine yer verildi.