Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde devam eden operasyonlar sonrası PKK terör örgütüne mensup 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık haberi, sosyal medya hesabından yayınladığı tweet ile duyurdu.

"MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabında yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek!" ifadelerine yer verildi.

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